Una Giornata della disabilità Intellettiva a Relazionale anche a San Marino

Sabato festa per la delegazione Sport Speciali di rientro dall'Austria

Il rientro della delegazione Sport Speciali dall'Austria, sabato 25 marzo, farà sì che San Marino non celebri solo l'anniversario dell'Arengo ma commemori anche una giornata che l'Italia ha istituito 10 anni fa: quella della disabilità Intellettiva e Relazionale:

Una giornata che non serve a chi ha disabilità intellettiva, ma a coloro che vogliano riflettere su come possano vivere una vita il più normale possibile. Insieme Segreterie alla Sanità e Sport, la Commissione Csd Onu, la Federazione sammarinese sport speciali ed il Cons. L'occasione: organizzare un momento di festa per i quattro atleti (ed i loro 5 bronzi) di ritorno dall'Austria, dai Special Olympic World Winter Games. L'iniziativa sabato, al Multieventi collegherà idealmente l'Arengo alla giornata della disabilità Intellettiva e relazionale che l'Italia ha istituito 10 anni fa.

Nel prossimo consiglio un odg condiviso da tutte le forze politiche proporrà di istituirne una anche a San Marino, non necessariamente il 25 marzo

Sempre a livello istituzionale anticipata la presentazione, da parte delle mamme della Federazione, di una istanza d'Arengo, per promuovere l'essenza del volontariato nelle scuole superiori del Titano.

Nel pomeriggio, sempre in tema di disabilita', tavolo di confronto tra le segreterie di Stato per la Sanita', il Turismo e lo Sport e tutte le associazioni di volontariato e socio sanitarie impegnate su questo fronte per discutere delle diverse proposte e idee su cui e' al lavoro l'esecutivo

Nel video l'intervista a Franco Santi, Segretario alla Sanità ed a

Anna Maria Paoletti, Federazione Sport Speciali