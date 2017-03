Mattarella sull'Europa: "Ripiegata su se stessa, servono visioni lungimiranti"

Il presidente della Repubblica ha parlato al Parlamento in seduta comune per i 60 anni dalla firma dei Trattati

A Montecitorio il Parlamento in seduta comune ha celebrato i 60 anni dai Trattati di Roma, alla presidenza del presidente della Repubblica.



Sulle note dell'inno d'Italia le Camere riunite, alla presenza del governo e del Presidente della Repubblica, hanno celebrato i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. Molto applaudito l'intervento di Sergio Mattarella, acclamato a lungo da senatori e deputati in piedi, prima che iniziasse a parlare.

Ha citato D'Azeglio, capovolgendone l'espressione “fatti gli Europei è ora necessario fare l'Europa”, perché l'Europa, ha aggiunto, appare quasi ripiegata su se stessa”.

L'Unione e gli Stati membri, ha sottolineato, hanno prodotto il 26,5% del Prodotto interno lordo mondiale. Una percentuale che nel 2015 era scesa di ben quattro punti. “L'Europa – ha concluso – rischia di diventare più piccola sullo scacchiere internazionale, mentre nel mondo gli stati “giganti” continuano a crescere”.

Di crisi economica ha parlato anche la presidente Boldrini in apertura di lavori. “Sono cresciute disoccupazione – ha detto – disuguaglianze sociali, fasce di povertà. Ma a questo si reagisce con un cambiamento nella politica economica, non prospettando un ritorno al protezionismo nazionale”.



Francesca Biliotti