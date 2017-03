23 marzo 1987: va in onda negli Usa la prima puntata di "Beautiful"

Era il 23 marzo 1987 quando la CBS ha trasmesso per la prima volta la soap opera statunitense creata dai simpatici coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell.

In Italia la prima puntata è stata trasmessa il 4 giugno 1990 da Rai 2. Nel frattempo gli intrecci e i frequenti scambi di coppia attorno alla famiglia Forrester hanno girato anche Rete 4 per approdare a Canale 5.

La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è seguita da 300 milioni di spettatori in tutto il mondo ogni giorno con punte di 500 milioni, ed è la soap opera più seguita al mondo. Ha vinto negli anni ben 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime.

Al 31 gennaio 2017, la soap conta più di 7500 puntate.

Ambientata a Los Angeles, protagoniste della soap sono la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations. La famiglia Forrester è composta dal patriarca Eric, da sua moglie Stephanie Douglas e dai loro figli Ridge, Thorne, Angela, Kristen e Felicia, e quella dei Logan, composta dal patriarca Stephen, da sua moglie Beth Henderson e dai loro figli Storm, Brooke, Donna e Katie. La vicenda si snoda tra le varie relazioni (di tipo amoroso e non) che nel corso degli anni si sono instaurate tra i vari personaggi. Una delle storylines principali è la relazione tra Brooke Logan e Ridge Forrester: infatti la loro storia d'amore passionale e contrastata cattura l'attenzione dei telespettatori da quasi 30 anni. Altro punto cardine della soap è la competizione tra la Forrester Creations e le altre aziende di Los Angeles come la Spectra Fashions (poi diventata Spectra Couture), le Marone Industries, la Jackie M Designs, la Spencer Publications e la Quinn Artisan Jewelers.