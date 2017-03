24 marzo 1973: nel Regno Unito esce “The dark side of the moon” dei Pink Floyd



Film, libri, migliaia di articoli. Ormai si è letto e visto di tutto su uno dei dischi più venduti (e spettacolari N.d.R) di sempre. Riportiamo allora un aneddoto: il 24 marzo 1973, a sette giorni dalla pubblicazione statunitense, il disco esce anche nel Regno Unito. Era stato registrato tra giugno e gennaio negli Abbey Road Studios di Londra dall'ingegnere del suono Alan Parsons.



L'effettiva data di pubblicazione dell'album, che vanta il record di presenza in classifica delle vendite, è oggetto di disputa poiché molti siti, probabilmente riproducendo un errore iniziale, gli attribuiscono quella del primo o del 13 marzo 1973 per gli USA e del 24 marzo dello stesso anno per il Regno Unito.



Attenendosi a due fonti importanti, l'etichetta discografica Capitol Record che ne curò l'uscita negli States e la rivista musicale Billboard, la data dell'uscita statunitense fu sabato 17 marzo 1973, mentre la settimana successiva avvenne la pubblicazione europea.