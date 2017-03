Londra, May: "non ci facciamo intimorire"

Khalid Massood, 52 anni, britannico, già noto all'inteligence, è l'attentatore di Westminster, dice Scotland Yard. 'Un soldato del Califfato', secondo l'Amaq News Agency, organo di propaganda dello Stato islamico, citato da Site, che attribuisce l'attacco all'Isis. La premier Theresa May parla ai Comuni: 'Non abbiamo paura e non ci facciamo intimorire. E' stato un attacco contro la gente libera'. Intanto ieri c'è stato un blitz della Polizia a Birmingham, 8 arresti alla fine della giornata. Tra i feriti ci sono anche due italiane, una romana ancora in ospedale e una giovane bolognese già dimessa.