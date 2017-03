Roma blindata: chiuso anche lo spazio aereo

L'attentato di Londra ha ulteriormente innalzato il livello di guardia a Roma, dove domani ci saranno le celebrazioni per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma.

C'è la 'tradizionale' minaccia dei black bloc, intenzionati a fare devastazioni e quella imprevedibile del 'lupo solitario' che può seminare il terrore semplicemente alla guida di un'auto, come si è visto a Londra. La preoccupazione è alta, hanno riferito i vertici delle forze di polizia e degli 007 convocati al Viminale dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, per una riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

L'indicazione è stata quella di innalzare ulteriormente il livello di attenzione e rafforzare i controlli sui luoghi affollati.

Intanto l'Enac ha comunicato che lo spazio aereo sarà chiuso su Roma e le zone circostanti. Dalle ore 6 di oggi 24 marzo, alle ore 23 di domani 25 marzo, sono vietati tutti i voli, inclusi quelli con velivoli ultraleggeri e di droni, in un'area circolare avente un raggio di circa 10 chilometri dal centro della città.