Recuperata una tartaruga nel porto di Ravenna

Una motovedetta della guardia di finanza della sezione operativa navale di Marina di Ravenna ha recuperato un esemplare di tartaruga marina della specie “caretta caretta” nelle acque del canale del porto, in evidenti difficoltà natatorie. I finanzieri hanno recuperato il giovane esemplare, presumibilmente fra i quattro e i cinque anni di età, in pessime condizioni fisiche, evidentemente debilitato e poco reattivo, probabilmente portato in porto dalle correnti marine. I militari hanno portato a terra la tartaruga e l’hanno consegnata ai volontari del centro di recupero cura e riabilitazione delle tartarughe marine della fondazione “cetacea” di Riccione per il soccorso veterinario e la riabilitazione.