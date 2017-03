Lavoro: futuro delle libere professioni, appeal in calo in Italia

Quale è il destino delle libere professioni? Come cambieranno? Se si guardano i dati del Miur forniti da Il sole24ore i giovani ne sembrano poco attratti: aumentano gli iscritti agli albi ma si riducono i candidati agli esami di abilitazione. Analizzando 20 categorie i candidati sono calati di quasi un terzo (-31%) in un decennio, dai 79mila del 2006 ai 55mila del 2015, anno in cui i promossi sono stati poco più di 42mila, in caduta del 28%.

Non ne hanno ancora risentito gli Albi che certificano un aumento fino a 1,6 milioni (+22%) in 10 anni, secondo i dati forniti dai singoli Ordini.

Se si guarda agli ingegneri i liberi professionisti selezionati dall’esame sono dimezzati in dieci anni passando da 21.916 nel 2005 a 11.013 nel 2015. I laureati sono invece in crescita.

In forte diminuzione anche l’appeal dei commercialisti. In dieci anni i candidati sono scesi del 43,5 per cento.

Per la prima volta nel 2016 gli architetti registrano un saldo negativo: 4.612 i neoiscritti a fronte di oltre 4.800 cancellazioni, un addio dovuto agli scarsi guadagni. Il trend è positivo per agrotecnici, biologi, farmacisti, medici e assistenti sociali. A San Marino l'università ha messo in campo una buona collaborazione con il mondo delle professioni, una opportunità è data dal corso di laurea triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, specifico per la figura del Geometra Laureato.

Nel video l'intervista a Corrado Petrocelli, Rettore Univ. RSM



