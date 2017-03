Referendum del 28 maggio 2017: come si vota

Alessandro Amadei vicepresidente del Comites San Marino ricorda ai cittadini italiani residenti a San Marino che il Consiglio dei Ministri italiano ha fissato la data dei referendum popolari relativi alla "abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" ed alla "abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" che si terranno domenica 28 maggio 2017. I cittadini italiani residenti a San Marino iscritti all’Aire riceveranno, come di consueto, il plico elettorale al loro indirizzo di residenza per votare per corrispondenza ed in caso di mancato ricevimento si potrà sempre richiederne il duplicato all’Ambasciata d’Italia a San Marino. Alessandro Amadei ricorda che è onere del cittadino italiano mantenere aggiornata l’Ambasciata circa eventuali variazioni del proprio indirizzo di residenza.

Chi intende votare in Italia, evitando così di votare per corrispondenza, dovrà far pervenire all’Ambasciata d’Italia a San Marino un’apposita dichiarazione su carta libera. Alessandro Amadei precisa inoltre che è sempre più concreto il rischio che i due referendum vengano annullati.