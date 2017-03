Ucraina, Eurovision: cantante russa potrà esibirsi via satellite

Il 22 marzo si è saputo che l'SBU ha vietato alla cantante l'ingresso in Ucraina per 3 anni. Gli organizzatori ucraini di Eurovision hanno promesso di rispettare la decisione delle forze di sicurezza.

Il concorso "Eurovision" ha offerto alla cantante russa Julia Samoilova la diretta streaming per maggio a Kiev. Così, la cantante avrebbe preso parte alla competizione, senza attraversare il confine dell'Ucraina. EBU (European Broadcasting Union) ha preso questa decisione per la prima volta in oltre 60 anni di storia di "Eurovisione" a causa del fatto che Julia Samoilova non può entrare in Ucraina per 3 anni. Questo è accaduto perché la cantante ha visitato illegalmente la Crimea dopo l'annessione. Secondo il capo del servizio di sicurezza, Julia Samoilova “ha commentato sui social network la situazione dell' Ucraina e la sua integrazione euroatlantica. "

In Russia sostengono, invece, che gli organizzatori dell "Eurovision 2017" dovrebbero garantire la performance del cantante in conformità con le norme del concorso. "La proposta della partecipazione a distanza la rifiutiamo, perché certamente è in contrasto con il contenuto della manifestazione. C'è la regola rigorosa della performance dal vivo sul palco" - ha detto in un comunicato Primo Canale della Russia.

E' noto che, nel 2009, quando Mosca ha ospitato l'Eurovision, alla squadra georgiana è stato vietato di svolgere la canzone «We Do not Wanna Put In». Questo scandalo è successo dopo l'aggressione militare della Russia contro la Georgia in Abkhazia e Ossezia del Sud nell'agosto 2008.

Il direttore esecutivo del concorso Jon Ola Sand ha detto in un briefing a Kiev, che è costantemente in contatto con la delegazione russa e ha concordato con loro, che la delegazione comprenderà esattamente quelle persone che possono lavorare in Ucraina. In effetti, molti dei cantanti potrebbero. Ma la Russia ha preso una decisione diversa e non è noto se un sceglierà un artista in sostituzione di Julia. Dalla Ucraina Victoria Polischuk