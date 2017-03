29 marzo 1946: presentata la mitica "Vespa"

Deriva dal prototipo della Piaggio, nato l'anno precedente a Biella con il nome di "Paperino"

Dopo l'esposizione alla Mostra della Meccanica e Metallurgia del 24 marzo, al circolo golf di Roma viene presentato ufficialmente un nuovo veicolo a due ruote: la Vespa. Il tutto nasce dall'intuito di Enrico Piaggio e dalla progettazione di Corradino D'Ascanio.



Il nuovo mezzo doveva essere semplice, robusto, economico e in grado di portare un secondo passeggero. Inoltre, era particolarmente importante che non dovesse sporcare i vestiti, come in genere avveniva con le altre motociclette. Il primo modello Vespa MP6, prodotto nello stabilimento di Pontedera, ha una cilindrata di 98cc e il cambio a tre marce.