Dal 5 all’8 aprile chiusa via Roma per il montaggio del sovrappasso ciclopedonale

Chiude al traffico per quattro giorni via Roma. Il blocco della circolazione è previsto nel tratto compreso tra le rotatorie con via Bastioni Orientali e viale Tripoli ed è necessario per eseguire in sicurezza tutte le operazioni di varo del sovrappasso che scavalcherà via Roma all’altezza di parco Cervi.



Il blocco della circolazione scatta alle 15 di mercoledì 5 aprile, subito dopo il mercato ambulante, fino al termine dei lavori. L’obiettivo è quello di terminarli nelle prime ore della mattinata di sabato 8, prima cioè che il mercato ambulante torni operare.



Per chiudere via Roma saranno posizionati dei new jersey in cemento all’altezza della rotatoria con via Bastioni orientali. A posa avvenuta si potrà procedere con il montaggio e la posa delle quattro antenne che sosterranno il ponte strallato a cui farà seguito il varo dell’impalcato con i relativi parapetti che completerà l’intera infrastruttura. Tutte operazioni che per poter essere svolte in sicurezza hanno la necessità di interrompere la circolazione.



Nel periodo dell’intervento verrà istituito il doppio senso di circolazione in via Bastioni Orientali, nel tratto compreso tra le rotatorie con i viali Roma e XX Settembre, consentendo il transito temporaneo, in direzione mare-monte, nella corsia normalmente riservata al trasporto pubblico locale.



Ciò consentirà ai veicoli circolanti sulla via Roma provenienti da Ravenna di svoltare all’altezza della rotatoria su via Bastioni Orientali in direzione Arco d’Augusto e poi proseguire su Largo Unità d’Italia fino alla nuova rotatoria con via Circonvallazione meridionale e da qui verso Riccione. Più semplice per i veicoli provenienti su via Roma da Riccione che all’altezza della nuova rotatoria con via Tripoli potranno svoltare a destra o a sinistra ovvero, rispettivamente, verso i lungomari o verso la vecchia circonvallazione.



La Polizia municipale raccomanda però, nell’attraversamento della città, l’utilizzo già in anticipo delle direttrici alternative alla via Roma, come i lungomari o la vecchia circonvallazione per l’appunto, ma anche l’asse Caduti di Marzabotto - via Euterpe oppure anche la nuova circonvallazione SS16.



Una nuova interruzione della circolazione di via Roma è prevista nella notte tra il 20 aprile e il 21 aprile quando dalle ore 21 alle ore 6 verranno eseguite le prove di collaudo dell’intera struttura.