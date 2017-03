Modifiche Legge sull'Informazione: l'USGI invierà alla Segreteria competente un documento con le proprie osservazioni

L'USGI, l'Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters, ieri ha incontrato il Segretario di Stato all’Informazione, Marco Podeschi. In esame la normativa in vigore sulla stampa e l'editoria che, per volontà del Governo, sarà oggetto di modifiche per sancire in particolare la separazione di giornalisti ed editori oggi mescolati nella Consulta per l'Informazione, e l’autonomia dalla politica degli organi disciplinari dei giornalisti. L’Usgi, disponibile al confronto per l’elaborazione delle necessarie modifiche alla legge, ha annunciato che nei prossimi giorni invierà alla Segreteria di Stato un documento con le proprie osservazioni.