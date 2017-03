Sabato 1° aprile Rimini in piazza contro ogni forma di razzismo e discriminazione

La risposta della città all'aggressione razzista della scorsa settimana

La Rimini antirazzista, solidale e inclusiva scende in piazza. E’ in programma sabato 1° aprile, a partire dalle 10 in piazza Cavour, il presidio contro ogni forma di razzismo, discriminazione e violenza voluto dall’Amministrazione Comunale e condiviso con circa una quarantina di realtà del territorio provinciale, tra associazioni, sindacati, movimenti politici, forze dell’ordine, enti pubblici. “Ci ritroveremo per quest’iniziativa a qualche giorno dalla grave episodio che ha coinvolto il giovane Emmanuel, il richiedente asilo nigeriano che ancora versa in condizioni molto critiche all’ospedale Infermi dopo la brutale aggressione e gli insulti razzisti, subiti mercoledì sera per mano di un altro uomo – sottolinea l’Amministrazione Comunale – L’iniziativa di sabato sarà un modo per dimostrare la nostra vicinanza a questo sfortunato ragazzo, di cui continueremo a seguire l’evolversi della situazione clinica e che sosteremmo passo dopo passo. Ma è soprattutto l’occasione per far scendere in piazza la Rimini antirazzista, per dare voce a un territorio che rifiuta ogni forma di discriminazione, di intolleranza, di sopruso. Una Rimini che contrappone alle parole d’odio - capaci di alimentare un clima di intolleranza fino ad insinuarsi e condizionare le menti più fragili – parole di pace e non violenza. All’indomani dell’aggressione subita da Emmanuel abbiamo lanciato un appello per promuovere un’occasione di riflessione su quanto accaduto e la reazione da parte delle varie realtà del territorio è stata immediata. Sabato mattina ci aspettiamo un’altra importante risposta da parte di una città che non sarà mai indifferente alla violenza”.