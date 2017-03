Corpi Militari: i dati del 2016 di Gendarmeria e Guardia di Rocca

A pochi giorni dalla Festa delle Milizie i dati delle attività dei corpi militari sammarinesi



Mentre si attende la riorganizzazione dei corpi di polizia, la Festa delle Milizie è stata l'occasione per dare i dati dei corpi militari. I numeri nell'intervento del Generale Leonardo Lonfernini.

La Gendarmeria, che con il decreto legge 108 dello scorso anno, ha già messo in campo alcune novità al suo interno, nel 2016 ha impegnato 1964 pattuglie per l'attività di prevenzione e monitoraggio del territorio.

1600 i posti di controllo. 5924 le persone identificate, 2849 i veicoli. 42.846 le richieste telefoniche arrivate alla centrale operativa. Grande l'impegno per l'ordine pubblico per manifestazioni, cerimonie istituzionali, tribunale con 5.067 turni di servizio. 26 le scorte a tutela di personalità estere. La Guardia di Rocca, che si concentra sul controllo transfrontaliero di contanti e merci ha realizzato 4.286 ore di pattugliamento diurno, controllato 3.887 persone, 1.938 quelle ispezionate per verificare il trasporto di denaro. 390 le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Grande impegno anche per i corpi volontari. La Compagnia Uniformata delle Milizie, la Compagnia di Artiglieria della Guardia di Rocca e la Guardia del Consiglio Grande e Generale nel 2016 hanno collaborato per 54 servizi di carattere istituzionale e di rappresentanza, 118 sedute di addestramento. 240 i turni presso il carcere. La Banda Militare, infine, è stata impegnata per 23 concerti.



Valentina Antonioli