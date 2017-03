Open air, Arlotti (Pd) presenta alla Camera il progetto di legge

Obiettivo tutela e valorizzazione, incentivi e meno burocrazia: è un settore da 3 miliardi di euro l'anno di fatturato

Un settore da 3 miliardi di euro l'anno di fatturato, e 80 milioni di presenze. E' il turismo all'aria aperta, che oggi un progetto di legge vuole tutelare e sburocratizzare. Tra i primi firmatari, Tiziano Arlotti, deputato del Partito Democratico.



Dopo l'approvazione del piano strategico del turismo, voluto dal governo, l'obiettivo è valorizzare al massimo la destinazione Italia e i suoi territori. Nasce con queste premesse il relativo progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Partito Democratico.

Un settore in continua crescita, che già conta su 3 miliardi di euro l'anno di fatturato, 8 milioni di turisti che arrivano in Italia prevalentemente dall'estero, e che si traducono in 80 milioni di presenze. Un patrimonio da non disperdere.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Tiziano Arlotti deputato Pd