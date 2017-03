Rimini, Strawberry Days: settimana della fragola, legata a Macfrut

Insieme Regione, comuni di Rimini e di Cesena, APT. Un frutto simbolo per parlare del territorio su più dimensioni

La settimana della fragola, simbolo della primavera. Un evento che per Rimini vuole aprire ufficialmente la stagione turistica. In Fiera - dal 7 al 13 maggio – la cultura del territorio - storicamente agricola - incontra il mondo nei colori dell'accoglienza. La vocazione turistica in testa, che per APT, non può prescindere dall'incrociare dimensioni molteplici. Rimini nel turismo, ma anche nella promozione della Fiera in una delle esposizioni di punta e di recente acquisizione dalla storica paternità nella città di Cesena – presenti anche il sindaco Paolo Lucchi e il Presidente di Macfrut Piraccini – evento di punta per l'amministrazione. Insieme alla promozione turistica, la presenza della Regione la sensibilizzazione al mangiar sano e la valorizzazione del sistema ortofrutticolo, in ripresa dopo anni di difficoltà



Nel video, le interviste al Presidente di APT Emilia-Romagna, Liviana Zanetti; all'Assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad; l'assessore all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Simona Caselli