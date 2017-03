Turismo: San Marino si prepara alla Bit con una nuova campagna pubblicitaria

San Marino si prepara all'arrivo del bel tempo con nuove idee per il turismo. Una prima anticipazione sarà offerta alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano, dal 2 al 4 aprile. Il Titano sarà presente con uno stand e lancerà la nuova campagna pubblicitaria per promuovere il territorio. “Immaginarla non basta, vieni a viverla” è lo slogan scelto per pubblicizzare la Repubblica, da visitare tutto l'anno. Tra i temi principali della campagna c'è quello della “vacanza attiva”, da vivere tra i sentieri e la natura facendo trekking, senza rinunciare all'arte, alla cultura e agli eventi. Altro punto forte di San Marino da far conoscere in Italia e all'estero è l'enogastronomia. Gran parte della pubblicità – il 65% - sarà trasmessa tramite i mezzi di comunicazione offline; il 35% attraverso i media legati a Internet. Per la campagna, affidata all'agenzia sammarinese Expansion Group, sono stati investiti 300mila euro.



