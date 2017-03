Autismo: domani al Concordia il film "Life, animated" alle 21

La giornata mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, che cade il 2 aprile, è stata istituita dalla Nazioni Unite nel 2007

C'è un modo di istituzioni, associazioni e società civile che si muove per la decima giornata mondiale sull'autismo, per manifestare un segno di "consapevolezza" nei confronti di una sindrome che è cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 anni. A San Marino tutte le realtà coinvolte si sono ritrovate per fare il punto della situazione e presentare le iniziative previste. Domani sera alle 21 al Cinema Concordia l'Associazione Batticinque ha organizzato la proiezione del film "Life, animated" tratto dall’omonimo libro Premio Pulitzer del giornalista del «New York Times» Ron Suskind, padre del protagonista, il giovane Owen, capace di superare alcune problematiche dell’autismo, grazie all’aiuto della propria famiglia e dei classici Disney. Anche San Marino aderisce alla iniziativa "Light it up blue", illuminando di blu alcune zone della repubblica. Batticinque ha anche annunciato lo sviluppo di una applicazione, una sorta di passaporto per i bambini autistici che aiuti gli altri a conoscere meglio il significato dei loro gesti. Sarà presentata a giugno.

Nel video l'intervista a Franco Santi, Segreteria Sanità.



VA