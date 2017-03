In cucina con Cristina Nicolini: a Serravalle un menu che vale 110

Ieri a Serravalle la serata dedicata a Cristina Nicolini. L'abbiamo incontrata in cucina durante il lavoro di preparazione.

Migliaia e migliaia di fan su Facebook e una passione che l'ha fatta diventare uno dei personaggi più amati della tv. Dopo Masterchef Italia, la sammarinese Cristina Nicolini prosegue la sua preparazione come chef. Al Green Mood and Food di Serravalle erano 110 i partecipanti a una cena speciale, perché speciale era la protagonista.



Uno dei piatti forti è stato la rosa di seppia, ricetta che ha conquistato il pubblico televisivo nelle fasi finali dello show.



Dopo la scelta di abbandonare un futuro da avvocato, Cristina non ha escluso di voler aprire un proprio ristorante. Ma prima di fare questo passo, si va avanti con l'esperienza.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Cristina Nicolini