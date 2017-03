Ferrovie: in arrivo nuovi collegamenti Rimini-Piacenza, telecamere contro vandali

Con due mesi di anticipo, da oggi entra in servizio l'ottavo treno regionale Vivalto per i pendolari dell'Emilia-Romagna. I 31 collegamenti giornalieri di tipo regionale veloce fra Piacenza e Rimini, dunque, saranno effettuati con nuove carrozze. E in autunno, su tutti gli otto Vivalto sara' installato un sistema di videosorveglianza live: su ogni treno ci saranno 29 telecamere che sorveglieranno l'intero convoglio, registrando e diffondendo immagini in diretta attraverso i monitor distribuiti nelle vetture. Un modo per aumentare gli standard di sicurezza e individuare piu' facilmente eventuali autori di attivita' illecite e atti vandalici. I Vivalto sono convogli a due piani, per un totale di 600 posti a sedere e nascono per coprire le medie distanze e le alte frequentazioni. Tra le caratteristiche del treno, la migliore fruibilita' da parte dei passeggeri a mobilita' ridotta e una informazione visiva e sonora piu' puntuale. Il piano di rinnovo e' stato avviato a maggio 2016 coi primi due treni ed e' proseguito in giugno, agosto, settembre, dicembre e febbraio 2017, con un investimento da parte di Trenitalia di circa 57 milioni di euro, di cui 10,6 contributo della Regione. Nel corso di quest'anno, poi, Trenitalia aumentera' il numero di collegamenti con treni Stadler Etr 350, grazie al conferimento di convogli da parte della Regione. Entro il 2019, invece, sara' rinnovato l'intero parco dei treni regionali come previsto dalla gara di affidamento dei servizi ferroviari regionali. Ne faranno parte anche i nuovi treni Rock di Trenitalia, la cui produzione e' stata avviata a gennaio negli stabilimenti Hitachi Rail Italy e i cui primi 39 esemplari sono destinati proprio all'Emilia-Romagna.