Nuovo PRG: la Stefano Boeri Architetti incontra i Capitani di Castello

Verso il nuovo Piano regolatore. Il progetto affidato alla Stefano Boeri Architetti va avanti, come annunciato dalla Segreteria al Territorio, con la sua seconda fase di attuazione. Conclusa la prima fase dell’incarico, che prevedeva una fotografia della situazione esistente per verificare lo stato di attuazione del Piano, sono partiti i confronti previsti con le realtà istituzionali, sociali ed economiche del territorio. Proprio oggi l'incontro a Palazzo Begni con lo staff dell'architetto Boeri, il segretario Michelotti e i 9 Capitani di Castello. Un confronto che proseguirà anche attraverso momenti pubblici già da maggio per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori direttamente ai cittadini, e per favorire lo scambio diretto di proposte previsti anche tavoli di lavoro e “Passeggiate nei Castelli”.