RTV: presentato documentario su Centro Addestramento della Marina

San Marino RTV a Taranto per presentare lo speciale “Altamarea”

Sicurezza a bordo.

San Marino RTV ha presentato questa mattina a Taranto lo speciale della trasmissione “Altamarea” dedicato al Centro di Addestramento Aeronavale (Maricentadd), eccellenza della Marina Militare per l'addestramento degli equipaggi.

Un approfondimento, attraverso immagini e interviste, sulla attività che quotidianamente svolge il personale istruttore di Maricentadd, per prevenire e fronteggiare le emergenze in mare. Hanno presentato il documentario il Direttore Generale di RTV, Carlo Romeo e il Comandante del Centro, contrammiraglio Pasquale Guerra.

“Queste attività si rivolgono a tutto il personale della Marina Militare dopo la prima fase di formazione che avviene presso l'Accademia Navale o la Scuola Sottufficiali – ha commentato Guerra -. La nostra attività quotidiana è molto pratica: non parliamo in un'aula ma direttamente sul campo facendo addestramento in un'ottica di realismo in maniera tale che ogni singolo operatore possa passare dal sapere al saper fare”.

San Marino Rtv ha già prodotto documentari storici sul ruolo della Marina militare nella Grande guerra in onda a gennaio e presentati nella biblioteca storica di Palazzo Marina, sede dello Stato Maggiore della Marina. L’iniziativa rientrava nel programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale.

“Quella di Taranto è un'eccellenza della Marina Militare – ha aggiunto il Dg di Rtv Carlo Romeo -. Nel nostro documento giornalistico abbiamo messo in luce la professionalità di questo Centro, che è una realtà all'avanguardia a livello internazionale”.

Lo speciale Altamarea - realizzato da Sergio Barducci, fotografia di Cristian Torelli e post-produzione di Marco Alessandri – andrà in onda questa sera alle 21.40 e domenica alle 16.10.

Nel video le interviste al Comandante del Centro, contrammiraglio Pasquale Guerra e Carlo Romeo, DG RTV.



Valentina Antonioli