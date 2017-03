San Marino RTV: Carlo Romeo presenta a Taranto lo speciale “Altamarea”

Questa sera alle 21.40, il 2 aprile alle 16.10 sull'emittente di stato

San Marino RTV a Taranto per presentare lo speciale “Altamarea”, dedicato al Centro di Addestramento Aeronavale (Maricentadd), centro di eccellenza della Marina Militare per l'addestramento degli equipaggi.

Un approfondimento, attraverso immagini e interviste, sulla attività che quotidianamente svolge il personale istruttore di Maricentadd, in tema di addestramento per prevenire e fronteggiare le emergenze in mare.

La presentazione questa mattina a Taranto, insieme al Direttore generale di RTV, Carlo Romeo e al Comandante del Centro, contrammiraglio Pasquale Guerra.

Lo speciale Altamarea - realizzato da Sergio Barducci, fotografia di Cristian Torelli e post-produzione di Marco Alessandri – andrà in onda questa sera alle 21.40 e domenica alle 16.10