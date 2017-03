L'Amerigo Vespucci pronta a salpare per Nord America e Canada: dal 19 aprile al 23 settembre

Nuova campagna d'istruzione per la nave scuola più anziana in servizio. San Marino Rtv media partner dell'evento

La nave Amerigo Vespucci inizia una nuova campagna d'istruzione in nord America e Canada. La presentazione della missione nel porto di Civitavecchia, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. San Marino Rtv è media partner dell'evento.



Destinazione Nord America e Canada per la nave scuola Amerigo Vespucci, pronta per un'estate di navigazione, dal 19 aprile da La Spezia a Gibilterra e Portogallo, fino alle Bermuda via Atlantico, poi Canada, la navigazione fluviale sul San Lorenzo, Boston e New York, per tornare il 23 settembre davanti all'accademia navale di Livorno.

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, accolto dal comandante, capitano di vascello Angelo Patruno, la presentazione del nuovo evento marittimo. Sottolineata dalla Marina Militare la partnership con la San Marino Rtv.

Il primo varo avvenne nel 1931: è l'unità più anziana in servizio.

Una nave che coniuga perfettamente tradizione e innovazione, costruito come un veliero ottocentesco, lungo 100 metri e dal peso di 4.000 tonnellate.

“Non chi comincia ma quel che persevera”, è la frase attribuita a Leonardo Da Vinci e parte integrante della nave, ricorda che non è importante l'inizio di un progetto, ma il suo compimento.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste al Generale Claudio Graziano Capo di Stato Maggiore della Difesa; Martina Miorini allievo prima classe; Nicolò Di Martino allievo seconda classe; Capitano di Vascello Angelo Patruno comandante nave Amerigo Vespucci