MER.lo, mercato locale agroalimentare, offresi...

Da Sabato 8 aprile al Mercatale di Borgo Maggiore prodotti tipici e trasformati a km zero promossi da Giunta e produttori locali

Si chiama MER.lo, “il mercato locale al Mercatale”, l'iniziativa della Giunta di Castello di Borgo Maggiore sui prodotti agroalimentari a km zero. Dall'8 aprile ogni sabato i prodotti di stagione della nostra terra in vendita ai cittadini per tutta la mattinata in collaborazione con produttori e distributori locali. In Piazza Grande non solo frutta e verdura. Sui banconi direttamente dalle aziende agricole dei castelli anche olio, miele, farine e alimenti artigianali trasformati nel paese. Produzioni ottenute da piccole realtà famigliari e cooperative rigorosamente sul territorio garantite per qualità e genuinità. La Giunta di Castello promuove i consumi nazionali incentivando il commercio di alimenti sani realizzati nel rispetto dell'ecosistema sammarinese vero bene comune fruibile responsabilmente da tutti.

fz

Nel video l'intervista aFederico Cavalli , Capitano di Castello Borgo Maggiore