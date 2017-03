Il rischio terremoti per gli edifici storici del Titano al centro di un convegno dell'Università

Maturare competenza ascoltando le esperienze che l'Italia ha registrato suo malgrado negli ultimi quarant'anni. Il rischio terremoti per gli edifici storici del Titano al centro di un seminario organizzato dal corso di Laurea in Ingegneria Civile dell'Università di San Marino. Tra i relatori il presidente della commissione Monumenti del Titano, Leo Marino Morganti, Daniela Reffi del Servizio controllo Strutture ed Alberto Moretti, strutturista esperto in rischio sismico. Competenze diverse per un'opportunità di riflessione su untema sensibile ed estremamente attuale, per individuare prassi che sappiano preservare il patrimonio storico sia dal punto di vista della sicurezza fisica che storico culturale.

Nel video l'intervista a Antonella Salvatori, docente del Corso di Laurea Triennali in Ingegneria Civile



sb