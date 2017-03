Sole e caldo fino a domani. Domenica si cambia ma senza piogge

Cieli sereni e ampio soleggiamento. Queste le previsioni per l'ultimo giorno di marzo. Nel pomeriggio sono attese temperature massime sui 26° sulle zone di pianura dell'Emilia-Romagna; qualche grado in meno sulla costa.

Il sole bacerà anche la giornata d'insediamento della nuova Reggenza, con annuvolamenti circoscritti alla fascia appenninica. Temperature ancora alte, ma le massime scenderanno.

Domenica invece si cambia, l'alta pressione cederà e ovunque si presenteranno annuvolamenti, specie nel pomeriggio; non sono previste però precipitazioni.