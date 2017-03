Ufficio del lavoro: cambiano orari e organizzazione

Nuova organizzazione e nuovi orari per l'ufficio del Lavoro. In via sperimentale dal 3 aprile 2017 fino alla fine dell'anno, saranno aperti due sportelli dedicati al front office e cambierà l'orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, il venerdì solo al mattino. Gli operatori economici, con la nuova organizzazione dovranno far pervenire via mail ogni richiesta informativa con risposta garantita in giornata. Infine entro la fine del mese di aprile la direzione adotterà un nuovo sistema di codifica delle mansioni per una raccolta più ordinata dei profili professionali in base alla metodologia ISTAT per un miglior incrocio tra domanda e offerta.