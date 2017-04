Prima Torre: iniziata la bonifica, apertura entro Pasqua?

Sono iniziati i lavori nella Prima Torre dopo che un fulmine la colpì il 5 gennaio scorso.

Qualche turista si avvicina, ma è costretto a tornare indietro. La torre Guaita è chiusa da quando il fulmine ha danneggiato gli impianti elettrici e causato un principio di incendio all'interno della struttura. Per rendersi conto della situazione, basta salire gli scalini che portano fino alle vecchie carceri: soffitti anneriti, odore di bruciato, telecamere rovinate, fuliggine. E gli operai al lavoro per la bonifica, appena iniziata.



"Tutti i tecnici stanno lavorando - ha spiegato il segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi - affinché si possa riaprire prima possibile. Per lo Stato è un danno d'immagine avere uno dei principali monumenti chiusi e un danno economico per le mancate entrate che derivano dai biglietti".



Oltre ai componenti elettrici, quelli più complessi da cambiare, ci sarà da scrostare i muri anneriti dal fumo e tinteggiare. Entro Pasqua sarà aperta una parte dell'edificio. Per le vecchie prigioni – la zona più colpita - non c'è ancora una data.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Marco Podeschi, segretario di Stato alla Cultura