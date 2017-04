San Marino si illumina di blu per l'autismo: 20 i bambini con sindrome sul Titano

San Marino s'illumina di blu nella decima giornata mondiale dedicata all'autismo. Non una malattia, ma una sindrome che richiede inclusione e consapevolezza. Parlarne quindi per conoscerla e riconoscerla, stabilendo il giusto approccio. E' un disturbo in crescita in tutto il mondo, compreso il nostro paese. Si parla di 20 bambini con disturbo dello spettro autistico. San Marino presenta iniziative comuni, e l'associazione Batticinque ha organizzato incontri e la proiezione di un film – venerdì scorso – per raccontare che superare limiti relazionali è possibile. L'importante è capire e non lasciare soli. I nemici da combattere sono infatti discriminazione e isolamento. L'associazione ha annunciato per giugno un'applicazione, una sorta di passaporto per bambini con autismo, per aiutare chi si relaziona con loro a conoscere il significato dei loro gesti. La Segreteria alla Sanità e la Direzione dell'Iss si stanno muovendo – scrivono in una nota – per realizzare protocolli di riconoscimento precoce dei sintomi e delle sue molteplici caratteristiche. Per intervenire subito con percorsi individuali, terapeutici, cognitivi e comportamentali. E permettere a chi ne è colpito di vivere un'esistenza felice.