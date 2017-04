Montecchio: Giunta lamenta la scomparsa del parco giochi

Il Parco giochi di Casa Fabrica perde pezzi ma la Giunta di castello non ci sta. Perché ora è vuoto. "Dal 2014 ad oggi sono stati tolti 6 giochi e nessuno di essi è stato sostituito - scrive il capitano di castello - l’unico parco del Castello di Città, senza barriere e frequentato sia dai sammarinesi che dai turisti presenta un aspetto desolato". La Giunta si dice consapevole di quanto il gioco sia fondamentale per la crescita armoniosa dei bambini e della attenzione alla sicurezza dei bambini, ma non accetta che i giochi "tolti non vengano sostituiti adducendo la motivazione che non ci sono risorse sufficienti, mentre in altri parchi del territorio vi sono giochi e attrezzature modernissime e molto costose in abbondanza". Per questo chiede di ripristinare il parco giochi al più presto.