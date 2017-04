Il porta a porta arriva a Murata

Da oggi anche i cittadini di Murata dovranno fare la raccolta differenziata porta a porta. Per le strade spariscono i tradizionali cassonetti e arrivano i kit da lasciare fuori casa. Le nuove regole fanno parte della seconda fase di introduzione del porta a porta in Repubblica.



Ciascun contenitore ha un colore diverso che cambia in base al materiale da gettare all'interno. Il cittadino dovrà seguire l'eco-calendario che riporta, per ogni giorno, quale contenitore esporre fuori dalla porta. Tutti i kit hanno un identificativo che li legano al titolare. Attenzione, quindi, a come si conferisce la spazzatura per evitare sanzioni.



Intanto sulla questione interviene il Movimento Democratico San Marino Insieme criticando i possibili aumenti delle tariffe dei rifiuti perché – dicono dal Movimento - “l'AASS non riesce a valorizzare il materiale differenziato, a causa di mancati accordi con l'Italia”.



mt