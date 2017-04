Cristina Nicolini testimonial Febal: unione tutta al sammarinese

Cristina Nicolini, la stella sammarinese di Masterchef, diventa testimonial delle cucine Febal. Un sodalizio tutto sammarinese quello tra Febal Casa, brand del Gruppo Colombini, e Cristina Nicolini, giovane avvocatessa e talentuosa finalista dell’ultima edizione di Masterchef Italia. Nello specifico Febal Casa avrà, per la durata di 12 mesi, l’esclusiva dell’immagine della Nicolini per quanto riguarda la categoria cucine componibili e mobili in genere. La collaborazione partirà subito con un appuntamento di ampio risalto: il 6 aprile, in occasione del Fuorisalone di Milano, Cristina Nicolini sarà protagonista di uno showcooking di alto livello presso il Flagship store Febal Casa nel cuore del Design District milanese.