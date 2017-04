Talento e passione verso il futuro: Michele Bacciocchi e Francesco Stefanelli ricevuti dalla Reggenza

Due storie di successo, due talenti da premiare. Questa mattina i giovani sammarinesi Michele Bacciocchi e Francesco Stefanelli sono stati ricevuti in udienza dalla Reggenza. Sono i vincitori del Fondo per l'Eccellenza Sammarinese, il contributo che l'Ente Cassa di Faetano dona a ragazzi e ragazze del Titano per aiutarli nella formazione in istituti anche internazionali.



Michele Bacciocchi – un dottorato in corso a Bologna e varie pubblicazioni internazionali all'attivo - ha utilizzato il denaro per svolgere un periodo di ricerca in Texas nella sua materia: la meccanica delle strutture. Francesco Stefanelli, violoncellista dall'età di 7 anni, tra gli obiettivi già raggiunti ha una borsa di studio alla Scala di Milano e la partecipazione all'Eurovision Young Musicians. Il contribuito sarà impiegato per pagare un master che sta frequentando a Lugano, in Svizzera.



A loro sono andati gli auguri dei nuovi Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio.



mt



Nel video, Michele Bacciocchi spiega di cosa si occupasse nei laboratori in Texas e Francesco Stefanelli ci fa conoscere i suoi sogni per il futuro