BIT 2017: italiani sempre più turisti sostenibili

Si è disposti a spendere di più, anche il 20%, pur di non intaccare l'ambiente per un viaggio. Lo pensa oltre la metà degli italiani. Il 70% rinuncerebbe all'auto se la meta fosse raggiungibile in treno. Molto meglio un Bed and Breackfast o un agriturismo, con gli alberghi in continuo calo.

Sulla scelta del ristorante, quasi tutti preferiscono quelli che offrono prodotti a km 0 o da agricoltura biologica.



È la fotografia scattata dal rapporto 'Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo', realizzato dalla Fondazione UniVerde, e presentato a FieraMilanoCity. Questo è il frutto sicuramente di una cresciuta e crescente sensibilità ai temi ambientali, ma anche della consapevolezza che il turismo, e quindi l'economia e il lavoro, siano sempre più legati al territorio. Se quest'ultimo è in buona salute, immancabilmente porterà sviluppo e benessere.



L’ecoturista ama infatti fare escursioni in aree archeologiche e borghi storici; assaggiare prodotti enogastronomici tipici e conoscere le tradizioni del posto affidandosi a guide locali. L'Italia pare aver accettato la sfida, ma la strada è ancora lunga. I dati sono incoraggianti, ma non ancora definitivi.