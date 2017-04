Rimini, chiusa via Roma: disagi per la viabilità

Com'era prevedibile code a Rimini per l'installazione del sovrappasso di via Roma. Alle 18 in concomitanza con l'uscita dagli uffici le principali arterie della città congestionate. Con tratti a passo d'uomo soprattutto in prossimità dei lavori. Intanto La strada è stata chiusa poco dopo il mercato rionale e si prevede la riapertura l'8 aprile.

Le strade sono presidiate dal personale della Polizia municipale, che continuerà a monitorare ed intervenire per fluidificare il traffico nei punti più delicati, il traffico sulla via Roma proveniente da Nord è stato deviato all’altezza della nuova rotatoria a destra verso monte.

Si consigliare nell’attraversamento della città l’utilizzo degli assi paralleli a quello della via Roma, programmando già in anticipo, a seconda delle esigenze, itinerari alternativi.

Dopo la chiusura al traffico del tratto di via Roma interessato dai lavori è stata la volta del posizionamento della gru, posizionata e zavorrata, con la quale si stanno installando le diverse parti del sovrappasso pedonale che, trasportate da Tir, sono arrivate da Predappio, sede degli stabilimenti della Technologica, la ditta a cui sono stati affidati i lavori di realizzazione.