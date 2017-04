Scuola e Gendarmeria unite nella prevenzione delle dipendenze

A coronamento della serie di lezioni tenute per gli oltre 300 alunni delle terze medie, i Comandanti del Reparto servizi di prevenzione e controllo del territorio, Gian Luca Dolcini e del Reparto Comando, Gabriele Gatti hanno incontrato nel tardo pomeriggio famiglie e insegnanti in occasione della conferenza dedicata alla dipendenza nelle sue varie forme - alcol, droga, social network – che possono manifestarsi già in età preadolescenziale. Riguardo alle droghe, in particolare, i due militari hanno dato alcuni suggerimenti ai genitori su come tenere la guardia alta e riuscire ad individuare per tempo i segnali che possano far presagire l'assunzione di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol da parte dei figli. Le lezioni della Gendarmeria hanno già interessato anche alcune classi delle Scuole Superiori, in particolare del Liceo Economico, con focus sui temi della droga e del cyberbullismo.



