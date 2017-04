Siria: gas chimico fa strage, oggi Consiglio di sicurezza Onu

Oggi riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza Onu sulla Siria, dopo che nella provincia di Idlib almeno 58 persone sono morte uccise dal gas dopo un raid aereo siriano. Damasco nega l'attacco chimico e Mosca conferma: è stato colpito un arsenale ribelle.

Le atrocità del regime di Assad? Sono colpa della debolezza e delle incertezze di Barack Obama. Parola di Donald Trump, che ha definito "intollerabile" l'attacco con armi chimiche nella provincia siriana di Idlib, invitando il mondo civilizzato a non chiudere gli occhi, a non ignorare quanto accaduto. Intanto dalle prime indagini compiute dagli Stati Uniti arriverebbe la conferma che la strage di adulti e bambini è stata compiuta dal regime di Damasco utilizzano il gas sarin. Con il capo della diplomazia Usa, Rex Tillerson, che punta il dito anche contro la Russia e l'Iran: "Hanno grandi responsabilità morali", ha affermato il segretario di stato. Adesso sono in molti a prevedere una svolta nella strategia di Trump in Siria, anche a costo di entrare in rotta di collisione con Mosca e Teheran, finora alleati nella lotta all'Isis. Il presidente americano potrebbe essere infatti tentato dal cambiare atteggiamento nei confronti del regime di Assad, che continua ad essere appoggiato dal Cremlino e dal regime degli ayatollah.