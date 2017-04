Turismo: al lavoro il tavolo tecnico congiunto pubblico/privato

All'ordine del giorno, l'analisi degli eventi programmati per la primavera/estate 2017. Presenti Marina Tamagnini, segretario particolare del Segretario al Turismo Michelotti, il direttore di Dipartimento Gloria Licini, il Direttore dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli e i rappresentanti delle tre associazioni di categoria confluite nello IUS. Scopo del tavolo tecnico congiunto sul turismo è quello di creare un momento di confronto costruttivo, lanciando proposte concrete e gettare così le basi per un lavoro in sinergia tra pubblico e privato. “I problemi sono tanti – fanno sapere dalla Segreteria di Stato – analizzeremo pertanto una situazione per volta, senza pensare di avere la bacchetta magica, ma siamo assolutamente aperti al contributo delle associazioni”. Gli incontri del tavolo tecnico congiunto sul turismo avranno cadenza mensile. Domani intanto si terrà un nuovo confronto con le guide turistiche per approfondire, anche in questo caso con atteggiamento propositivo, le problematiche del settore.



sp