"Ho uno spazio per te!" Colloqui gratuiti con psicologi professionisti

Dal 10 al 20 aprile si può prenotare un colloquio gratuito

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si terrà domani 7 aprile 2017, quest’anno dedicata alla Depressione, l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino presenta il progetto “Ho uno spazio libero per te!”.

In considerazione del fatto che circa il 50% delle persone affette da Depressione non si rivolge a professionisti e non riceve diagnosi e cure adeguate, alcuni professionisti daranno disponibilità per offrire un colloquio gratuito. Durante questo colloquio saranno anche somministrati due brevi questionari (GAD 7 e PHQ-9), atti a rilevare ansia e depressione.



Dott.ssa Laura Muratori



LUNEDI’ 10 aprile 2017 dalle ore 16.00 alle 19.00



MARTEDI’ 11 aprile 2017 dalle ore 15.00 alle 17.00



Dott.ssa Angelica Tura



MARTEDì 11 aprile dalle ore 10.00 alle 14.00



GIOVEDì 13 aprile dalle ore 9.30 alle 13.30



GIOVEDì 20 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00



Dott.ssa Lisa Tardini



MERCOLEDi’ 19 dalle ore 9.30-13.00



Dott. Gianluca Noto



Data e orario da concordare con il dottore



Dott. Roberto Ercolani



Date e orario da concordare con il dottore



Dott.ssa Silvia Stefanelli (per età dello sviluppo)



SABATO 15 aprile dalle ore 9.00-13.00



MARTEDI’ 18 aprile dalle ore 10.00 alle 13.00



Dott.ssa Laura Corbelli



MARTEDì 18 aprile dalle ore 13.00 alle ore 15.00



Per prenotare il colloquio è possibile inviare una email a ordinepsicologirsm@gmail.com, indicando il giorno e l’ora di preferenza tra quelli sopra proposti e il numero di telefono.