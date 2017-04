Rimini: contromisure per evitare ingorghi per la chiusura di via Roma

Dopo le difficoltà di ieri a causa della chiusura di un tratto di via Roma, questa mattina gli agenti della Polizia municipale di presidio ai luoghi più delicati della viabilità sono intervenuti per fluidificare i flussi della circolazione.



Tra i punti più delicati quello della minirotatoria in zona Arco d’Augusto, per sua natura strutturale inadeguata a sopportare flussi consistenti creatisi con l’istituzione del doppio senso di circolazione su via Bastioni orientali. Il Comando di Polizia municipale ha così deciso nelle prime ore della mattinata di deviare il traffico proveniente dalla via XX Settembre verso via Roma e impedire il flusso di traffico tra la Circonvallazione meridionale e via XX Settembre.



Questo ha consentito di fluidificare la circolazione contando sull’opzione in più messa in campo già da ieri, ovvero la sospensione delle limitazioni del varco Ztl di corso Giovanni XXIII, che ora può essere utilizzata fino a fine lavori come ulteriore collegamento mare – monte della città.



Nel frattempo in cantiere proseguono i lavori nel pieno rispetto della programmazione cronologica prevista e il nuovo sovrappasso incomincia a delinearsi in tutta la sua imponenza. Dopo la prima antenna eretta nella serata di ieri, infatti, questa mattina è stata innalzata una seconda, nel pomeriggio il posizionamento delle due rimanenti che saranno installate sul lato mare di via Roma.