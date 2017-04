Siria: salgono a 86 i morti per il raid aereo, l'analisi del giornalista Fulvio Scaglione

Sale a 86 il numero dei morti per il raid di martedì in Siria, nella provincia di Idlib. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Le autopsie su tre delle vittime confermerebbero l'uso di armi chimiche. Intanto gli Usa hanno presentato un bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza Onu per chiedere la collaborazione del presidente siriano Assad nell'inchiesta, ma la Russia parla di resoconti “falsi”.



Nel video l'analisi del giornalista Fulvio Scaglione, già vice-direttore di Famiglia Cristiana, a Rimini per presentare il suo libro “Il patto con il diavolo”.



Mauro Torresi