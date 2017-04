7 aprile 1948: entra in vigore l'OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'agenzia speciale dell'ONU è stata fondata il 22 luglio 1946 ed è entrata in vigore il 7 aprile 1948.

Obiettivo dell'OMS, così come precisato nella sua costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita nella medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. L'OMS ha sede a Ginevra.

Nella giornata della sua entrata in funzione, l'OMS celebra ogni anno la Giornata Mondiale della Salute, e quest'anno è dedicata alla depressione.