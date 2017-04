In bicicletta da Londra a Parigi contro l'Alzheimer, la sfida del sammarinese Tamagnini

Francesco Tamagnini, ricercatore sammarinese nel Regno Unito, insieme ad altri compagni della University of Exeter Medical School, hanno deciso di partecipare alla biciclettata da Londra a Parigi organizzata dall’Alzheimer’s Society.

Per farlo devono almeno raccogliere 6000£. "Siamo a meta’ strada e dobbiamo raccogliere ancora 3000£ e ci rimangono poche settimane di tempo!", ci dice Tamagnini. "Tutto ciò che raccogliamo sarà donato per la ricerca, la terapia e l’assistenza di persone con demenza e delle loro famiglie", conclude il ricercatore.

Chi volesse aiutare i ragazzi nella loro bellissima impresa di solidarietà, possono visitare il loro sito.