Depressione: raddoppiano le diagnosi sul Titano dal 2015 al 2016

C'è ma non si vede. La capacità di dissimulazione è l'ostacolo più grande nella lotta alla depressione. A San Marino i casi sono raddoppiati, si è passati da 33 nuove diagnosi del 2015 a 77 del 2016. Oggi è la Giornata mondiale della salute voluta dall'OMS e dedicata a questa patologia con l'invito a "Parlarne".

Segreteria di Stato alla Sanità e Iss hanno dato vita, con l'Ordine degli Psicologi, al progetto "Uno spazio per te!" aperto a tutta la popolazione. Gratuitamente, in diverse giornate e orari dal 10 al 22 aprile, professionisti saranno disponibili per un colloquio ed un semplice test per chiunque si prenoti. "Sia agisca dalla prevenzione a partire dall'infanzia - ha auspicato Gualtieri, DG dell' Iss mentre il Segretario alla Sanità Santi ha ribadito l'impegno delle istituzioni e rimarcato come la depressione sia la seconda causa di morte tra i 15 e 29 anni.

E' una malattia democratica, non ad appannaggio dei ricchi, avvolta dagli stigma sociali che ne rendono più complessa la cura. "Servono canali facili per aumentare la sensibilità rispetto a questi problemi" ha spiegato il Direttore Sanitario Rolli. Nel video l'intervista a Francesco Berti, Dirett. Salute Mentale Iss.



