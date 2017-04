San Marino: progetto legge per incentivare auto elettriche

Sul Titano si prospetta un futuro dei trasporti basato sulle auto elettriche. Approda in Consiglio Grande e Generale un progetto di legge del Governo che vuole incentivare la diffusione dei veicoli elettrici e delle infrastrutture dedicate alla ricarica. Nel progetto, riporta Ansa, sono previsti, tra le altre cose, "forti incentivi all'acquisto di auto elettriche con un taglio del 50% delle imposte previste sulle importazioni di veicoli dotati di propulsione esclusivamente elettrica o alimentati ad idrogeno e del 20% per i veicoli a propulsione ibrida". E' previsto, inoltre, "che l'acquisto o il noleggio di nuove autovetture destinate a servizi istituzionali o di rappresentanza privilegi la scelta di auto ecologiche. A meno che una valutazione comparativa non giustifichi la scelta di veicoli a propulsione termica". A giudizio del Segretario di Stato ai Trasporti, Simone Celli, "il progetto presentato rappresenta un punto di partenza per uno sviluppo di una nuova mobilità a San Marino con lo scopo di accelerare un processo che vorremmo possa nel più breve tempo raggiungere il concetto di mobilità sostenibile definita dalla Commissione Europea e secondo le linee guida indicate nella Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change & Call to Action. Sappiamo bene che questo è un obiettivo molto ambizioso ed in parte anche controverso. Sono convinto - conclude il Segretario di Stato - che questa è la strada che occorrerà perseguire: quella di una mobilità sostenibile, che inquini meno, meglio se alimentata ad energia rinnovabile".