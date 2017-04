Siria: Trump attacca base raid chimico, Mosca, è aggressione

Il presidente Usa Trump ha messo in pratica le sue minacce di attaccare la Siria dopo la strage col gas del 4 aprile scorso. Gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili Tomahawk contro la base aerea di Damasco a Shayrat, la stessa da cui secondo fonti di intelligence sarebbero partiti i jet che martedì hanno scaricato agenti chimici sulla provincia di Idlib, fatali per oltre 70 persone tra cui almeno 30 bambini. Per l'esercito siriano sono sei le vittime dell'attacco, numerosi i feriti.

'Completamente distrutta' la base di Shayrat, tutti gli aerei fuori uso. Trump, secondo i suoi collaboratori, ha preso la decisione ieri perché 'nessun bambino dovrebbe soffrire'. Ha poi spiegato che 'è nel vitale interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti evitare e impedire l'uso di armi chimiche' ed ha lanciato un appello ai 'paesi civilizzati' per 'mettere fine al massacro e al bagno di sangue' in Siria.



Durissima reazione della Russia all'attacco missilistico degli Stati Uniti contro la Siria. Per Putin è 'un atto di aggressione contro uno Stato sovrano', deciso prima della strage di Idlib e che 'arreca un danno notevole ai rapporti russo-americani' e 'crea un ostacolo serio alla creazione di una coalizione internazionale contro il terrorismo'. Mosca chiederà una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu



L'attacco in Siria agita anche la politica italiana. Il premier Gentiloni ha telefonato nella notte all'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Federica Mogherini, e il Cdm di oggi si aprirà con un'informativa sulla situazione siriana.