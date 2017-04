A Borgo Maggiore 'Mer.Lo', il mercato dei produttori locali

La qualità a km zero: a Borgo Maggiore 'Mer.Lo', il nuovo mercato dei produttori agricoli locali allestito in Piazza Grande. Una iniziativa della Giunta di Castello: avrà cadenza settimanale e si terrà tutti i sabati mattina. In vendita i prodotti di stagione della nostra terra. Non solo frutta e verdura: sui banconi direttamente dalle aziende agricole dei castelli anche olio, miele, farine e tanto altro. Produzioni ottenute da piccole realtà famigliari e cooperative rigorosamente sul territorio garantite per qualità e genuinità. La Giunta di Castello promuove i consumi nazionali incentivando il commercio di alimenti sani realizzati nel rispetto dell'ecosistema sammarinese vero bene comune fruibile responsabilmente da tutti.