Consulta sammarinesi all'estero: al via i lavori, primi confronti con il segretario agli Esteri

Si sono aperti i lavori della 42esima Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero. Sono 25 le rappresentanze riunite a Palazzo Begni. E' in corso la discussione sui temi più sentiti da chi vive fuori confine. Tra tutti, le “discriminazioni” - così sono state definite – della legge sulla cittadinanza del 2000 in base alla quale alcuni figli di sammarinesi riescono a ottenerla e altri no, stando alla data di nascita.



Il segretario agli Esteri, Nicola Renzi, ha risposto spiegando di aver portato all'attenzione di maggioranza e Governo il provvedimento di legge che mira a integrare il testo ora in vigore. Dibattito anche su legge elettorale, risultato delle ultime elezioni e possibilità di votare a distanza.



